Skispringen

Skispringen in Ruka - Andreas Wellinger fliegt mit 143 Metern zur WM-Norm: "Könnte ein Knotenlöser sein"

Andreas Wellinger kommt in der noch jungen Skisprung-Saison immer besser in Schwung. Im zweiten Durchgang von Ruka fliegt der Normalschanzen-Olympiasieger von 2018 auf 143 Meter und macht damit gleich zehn Plätze gut. Am Ende wird Wellinger Siebter und somit bester Deutscher. Zugleich schafft er durch dieses Ergebnis die WM-Norm. Wellingers Finalsprung im Video.

