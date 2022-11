Skispringen

Skispringen in Ruka: Karl Geiger brilliert erst in der Quali und scheidet dann Aus - Wechselbad von Kuusamo

Der letzte Tag beim Weltcup-Wochenende in Ruka ist für Karl Geiger ein Wechselbad der Gefühle: Am Morgen brilliert der Oberstdorfer in der Qualifikation mit einem Flug auf 148 Meter und überzeugt als Zweiter. Damit nährt er die Hoffnungen auf den ersten deutschen Podestplatz der Saison. Doch im ersten Durchgang läuft nicht viel zusammen und er scheidet vorzeitig aus. Geigers Tag im Video.

00:01:58, vor 12 Minuten