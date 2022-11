Skispringen

Skispringen in Ruka: Halvor Egner Granerud segelt in der Qualifikation auf 150,5 Meter -Schanzenrekord!

Halvor Egner Granerud setzt am frühen Sonntagmorgen in Ruka ein dickes Ausrufezeichen: Der Norweger segelt in der Qualifikation auf überragende 150,5 Meter und entthront damit Schanzenrekordhalter Anze Lanisek. Der Slowene hatte erst am Samstag mit einem Flug auf 149 Meter eine neue Bestmarke auf der Rukatunturi-Schanze aufgestellt. Graneruds Quali-Sprung auf über 150 Meter im Video.

00:01:55, vor 27 Minuten