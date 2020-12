WM-Debütant Pius Paschke (Kiefersfelden) überzeugte mit persönlicher Bestweite von 221,5 m und Platz neun. Constantin Schmid (Oberaudorf) hatte mit 208,0 m als 20. noch Luft nach oben. Schmid hatte in den beiden Trainingsdurchgängen am Donnerstag den Kampf um den vierten deutschen Startplatz neben den gesetzten Eisenbichler, Geiger und Paschke gegen Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) und Martin Hamann (Aue) gewonnen.

Der Skiflug-Weltmeister wird in vier Wertungsdurchgängen ermittelt, die ersten beiden werden am Freitag, Durchgang drei und vier am Samstag ausgetragen. Am Sonntag steht die Entscheidung im Teamwettbewerb an (16:00 Uhr live bei Eurosport).