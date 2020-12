Skiflug-WM

"Es war sicher eines der spannendsten Dinge überhaupt, weil Taktik im Skispringen bisher keine große Rolle gespielt hat", freute sich Eurosport-Experte Werner Schuster in einer Presserunde am Dienstag über das neue Element im Skispringen.

Diese Regel besagt, dass ein Springer, sollte er mit seiner Weite 95 Prozent der Hillsize (in Planica 240 Meter) erreichen, pro Luke, die er weniger an Anlauf nimmt, 8,5 Punkte gutgeschrieben bekommt.

Geiger landete nach 224,5 Metern. So fehlten am Ende 19,2 Punkte zu Norwegen. Der Bonus beim Überspringen der 228 Meter hätte 17 Punkte betragen.

Doch Schuster will seinem Nachfolger keinen Vorwurf für seine Entscheidung machen: "Die Trainer waren sich sehr sicher, dass Karl das in seinem Flow nach Hause bringen kann und hier macht eine Nuance viel aus. Und Norwegen ist sehr, sehr gut gesprungen."

Stattdessen erinnerte er an eine ähnliche Situation zuvor im Wettkampf: "Man darf nicht vergessen, Stefan Horngacher hat eigentlich im ersten Durchgang schon eine geniale Entscheidung getroffen. Er musste ja vorlegen und hat Karl Geiger schon eine Luke heruntergenommen, von der Zwölf auf die Elf. Und der Karl ist 238 Meter gesprungen und hat damit vorgelegt", so Schuster. "Hätte Horngacher das nicht gemacht, hätte Stöckl schon im ersten Durchgang verkürzen können und Granerud hätte vielleicht schon einen Vorsprung herausgesprungen. Aber der Sprung von Granerud war nicht ganz so gut und deswegen war Geiger dann sogar vorne."

Am Ende dürfte die Enttäuschung über das knapp verpasste Gold bei den Deutschen, die eine starke WM zeigten, nicht zu groß ausfallen, zumal der Blick nach vorne auf die Vierschanzentournee gerichtet ist. "Die Chancen stehen in diesem Jahr sehr gut", glaubt auch Schuster: "Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Markus Eisenbichler am besten in Form ist von allen."