Von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. März findet in Vikersund die Skiflug-WM statt. Die Wettbewerbe werden auf der größten Schanze der Welt ausgetragen. Weiten über 250 Meter sind hier möglich.

Am Donnerstag steht die Qualifikation für den Einzelwettkampf auf dem Programm. Am Freitag und Samstag wird in insgesamt vier Durchgängen der Einzel-Weltmeister gekürt. Am Sonntag wird der Teamwettbewerb ausgetragen.

Beginn der Qualifikation am Donnerstag ist um 15:50 Uhr. Von Freitag bis Sonntag gehen die Entscheidungen jeweils um 16:30 Uhr los.

Karl Geiger reist als Titelverteidiger nach Vikersund. Bei der Skiflug-WM im Dezember 2020 in Planica gewann der Oberstdorfer vor Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler.

Neben Geiger zählen auch Granerud und Eisenbichler in Norwegen zu den Mitfavoriten. Zudem sind auch der Japaner Ryoyu Kobayashi, Graneruds Teamkollegen aus Norwegern, die Slowenen sowie den zuletzt auftrumpfenden Österreichern um Stefan Kraft zu beachten.

Skiflug-WM 2022 live im TV

Die "ARD" überträgt täglich live die Skiflug-Weltmeisterschaften in Vikersund.

Skiflug-WM 2022 live im Livestream

Fans können die Wettbewerbe aus Norwegen im Livestream bei "sportschau.de" mitverfolgen.

Skiflug-WM in Vikersund im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle Infos zu den Titelkämpfen. Hier bieten wir News, Ergebnisse und einen Liveticker zur Skiflug-WM an.

