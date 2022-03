"Nach dem Training werden wir dann die fünf besten Flieger für die Qualifikation nominieren", sagte Horngacher. Diese findet am Donnerstag (15:50 Uhr) statt. Geiger geht den Wettbewerb voller Vorfreude an: "Es ist zwar eine schwierige Schanze, auf der ich schon sowohl sehr gut, als auch sehr schlecht geflogen bin. Wenn man aber ins Fliegen kommt, gibt es kaum eine Schanze, auf der es so viel Spaß macht wie auf dieser."

Auch Eisenbichler freut sich "extrem" auf die Wettbewerbe: "Der Stellenwert einer Skiflug-WM ist für mich persönlich sehr hoch. Ich habe bei der letzten WM Medaillen gewinnen können und freue mich jetzt auf hoffentlich schöne und weite Flüge."

Auch Horngacher ist guter Dinge: "Die Stimmung ist gut, wir alle freuen uns aufs Skifliegen, auf die Herausforderung in der Königsklasse des Skispringens, und hoffen dabei auf stabiles Wetter."

In Norwegen stehen am Freitag und Samstag die vier Durchgänge des Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Am Sonntag folgt der Teamwettbewerb.

