"Ich bin so voll Adrenalin und Glücksgefühlen, schwitze ungemein", sagte Karl Geiger nach seinem Traumflug bei schwierigen Bedingungen, mit dem er die Angriffe des neuen Weltmeister Marius Lindvik (Norwegen) und Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich abwehrte. "Ich wusste, dass es ganz eng ist. Solche Topleute haben vorgelegt, dann musste ich alles raushauen", so der 29 Jahre alte Oberstdorfer in der "ARD".

Kumpel Markus Eisenbichler meinte: "Dass der Karle aber nochmal so eine Granate raushaut, ist mega." Bundestrainer Stefan Horngacher adelte: "Das war eine ganz feine Klinge."

Ad

Nach dem eher durchwachsenen Auftritt im Einzel, als Titelverteidiger Geiger als bester Deutscher Achter geworden war, rehabilitierte sich das deutsche Quartett mit Geiger, Eisenbichler, Severin Freund und Andreas Wellinger eindrucksvoll.

Skiflug-WM Lindvik fliegt bei der Heim-WM zu Gold - Geiger mit Aufholjagd GESTERN AM 17:09

Krafts Weltrekord gerät nicht in Gefahr

Der Rückstand der DSV-Adler, die auf 1583,5 Punkte kamen, auf die Gewinner (1711,5) war mit umgerechnet 106 Metern gewaltig. Norwegen holte Bronze (1559,6) vor Österreich. Noch nie haben die DSV-Adler den Flug-Titel im Team geholt, nun gab es zum vierten Mal Silber bei den vergangenen fünf Auflagen.

Der Weltrekord des Österreichers Kraft, 2017 mit 253,5 m an gleicher Stelle erzielt, geriet an keinem der vier Flugtage aufgrund von Rückenwind und einer defensiven Jury in Gefahr.

Geiger zeigte sich erneut verbessert und flog auf gute 222,0 m im ersten Durchgang, ehe er dann explodierte. Der deutsche Rekordhalter Eisenbichler ließ im ersten Durchgang mit 211,5 einige Meter liegen, kämpfte sich dann auf 213,0 m. Wellinger glänzte mit starken 226,5 m im ersten Durchgang und 206,5 bei ganz schwierigen schwierigen Bedingungen im Finale. Routinier Freund, 2014 im tschechischen Harrachov Weltmeister, fiel mit 211,5 und 201,0 m leicht ab.

Geiger contra Kobayashi - Weltcup wird beim Fliegen entschieden

Am Samstag konnten die deutschen Flieger im Einzel nur Schadensbegrenzung leisten. An der Spitze triumphierte Lindvik, der am zweiten Tag 230,0 und 224,5 m flog, mit 854,2 Punkten vor Timi Zajc aus Slowenien (844,3) und Kraft (837,5). Geiger kam am zweiten Tag des Einzelfliegens auf Sprünge von 234,5 und 220,5 m und verbesserte sich mit 764,2 Punkten von Platz 13.

Gerade für Geiger ist die Saison auch Mitte März noch nicht abgehakt. Im Gesamtweltcup liegt er als Zweiter in Schlagdistanz zu Dauerrivale Ryoyu Kobayashi, noch vier Einzelwettbewerbe stehen aus - allesamt auf den Flugschanzen in seiner Heimat Oberstdorf und in Planica.

Das könnte Dich auch interessieren: Weltcup-Finale in Oberhof: Althaus fliegt beim Heimspiel aufs Podest

(SID)

"Dieses Strahlen ist wieder zurück": Tande triumphiert am Holmenkollen

Skiflug-WM Geiger am ersten Tag chancenlos - Norweger auf Goldkurs 11/03/2022 AM 17:45