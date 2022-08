"We said yes", schrieb Kraft stolz bei "Instagram" und zeigte ein Foto, wie er gemeinsam mit der Braut die Kirche verließ.

"Wir sind ja schon sehr lange ein glückliches Paar und haben uns entschieden, dass jetzt ein super Zeitpunkt ist, im kleinen Kreis zu heiraten", wird er zudem in einer Pressemeldung zitiert.

"Es war ein wunderschöner Tag mit unseren Familien und engsten Freunden. Marisa und ich sind überglücklich", heißt es weiter.

Kraft zählt zu den erfolgreichsten noch aktiven Skispringern. Neben dem Olympiasieg brachte er es auf insgesamt zwölf WM-Medaillen, darunter drei Titel. Zudem gewann er zweimal den Gesamtweltcup und einmal die Vierschanzentournee.

