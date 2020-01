Stephan Leyhe und Constantin Schmid waren gleichauf als Fünfte beste Deutsche. Kubacki setzte sich mit zwei Traumflügen auf 140,5 und 141,0 m (290,1 Punkte) vor dem Österreicher Stefan Kraft (283,7) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (282,8) durch.

Leyhe hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegen, zeigte aber einen etwas schwächeren Sprung und verpasste sein zweites Karrierepodest. Schmid, der sein bestes Karriereergebnis aus der Vorwoche in Predazzo egalisierte, kämpfte sich im zweiten Sprung von Platz neun nach vorne.

Video - "Sehr sehr schön": Schmid glänzt im Finale und springt in die Top Fünf 01:17

Kobayashi führt in "Neustadt 5"-Wertung

In der erstmals an diesem Wochenende ausgetragenen "Neustadt 5"-Sonderwertung, bei der alle fünf Wettkampfsprünge von Freitag, Samstag und Sonntag zusammengerechnet werden, führt weiterhin Qualifikationssieger Ryoyu Kobayashi. Stephan Leyhe ist Dritter. Der Sieger der "Titisee 5"-Wertung erhält am Sonntag ein zusätzliches Preisgeld von 25.000 Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: Leyhe glänzt als Qualifikations-Zweiter - Kobayashi gewinnt

(mit SID)