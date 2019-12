Wie gewohnt ist das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die zweite Station der Vierschanzentournee. An Silvester findet die Qualifikation statt, am 1. Januar das Weltcupspringen. Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi hat mit dem Erfolg in Oberstdorf schon ein großes Ausrufezeichen gesetzt, aber auch die DSV-Adler um Karl Geiger sind gut in die Tournee gestartet.

Das Neujahrsspringen live im TV

Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen steht am 31. Dezember auf dem Programm, das Weltcupspringen am 1. Januar. Beginn ist jeweils um 14:00 Uhr. Eurosport überträgt live im TV bei Eurosport 1.

Video - Sprung des Tages: Kobayashi kontert Geigers Angriff 01:24

Die Vierschanzentournee im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde von der Vierschanzentournee

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro im Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, viele Highlights aus dem Fußball, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, alle Radsport-Highlights und die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Qualifikation an Silvester und zum Springen am Neujahrstag und natürlich alle News und viele Highlight-Videos zur Vierschanzentournee.