Damit war Andreas Wellinger allerdings drittbester Deutscher, denn Pius Paschke reihte sich auf Rang vier ein.

Markus Eisenbichler, der im vergangenen Jahr auf der Adam-Malysz-Schanze vor Geiger gewonnen hatte, musste sich dagegen mit Rang 39 begnügen.

Am Sonntag mit dabei sind auch Constantin Schmid (16.) und Stephan Leyhe (17.).

Erneut leichte Probleme hatte Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison, der am vergangenen Wochenende in Ruka in der Qualifikation gescheitert war, schaffte es diesmal unter die Top 50, belegte aber nur Platz 32.

Am Samstag steht in Wisla zunächst der erste Teamwettbewerb der Saison auf dem Programm.

(SID)

