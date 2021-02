"Es ist extrem bitter, wenn sich die Sprünge nicht so schlecht anfühlen, aber das Ergebnis nicht stimmt. Da werde ich grantig", sagte Geiger, nachdem es zum fünften Mal in Folge nicht einmal für die besten 20 gelangt hatte.

Nicht dass der Rest der deutschen Springer großartig besser war: In Zakopane landete an beiden Tagen keiner unter den besten Zehn, zwei Springen in Folge ohne Top-10-Platz hatte es für das DSV-Team zuletzt vor sechs Jahren in Sapporo gegeben. "Momentan geht es nicht so leicht von der Hand", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher. Doch bei keinem ist der Formabriss so dramatisch wie bei Geiger, dem Skiflugweltmeister und Tourneezweiten der laufenden Saison.