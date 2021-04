Publiziert 02/04/2021 Am 10:29 GMT | Update 02/04/2021 Am 10:31 GMT

Higgins liegt damit vor den abschließenden Finalgruppen-Partien am Freitag mit drei Punkten an der Tabellenspitze.

Hinter dem Schotten lauern jedoch mit Trump, Kyren Wilson, Graeme Dott und Ali Carter gleich vier Spieler mit jeweils zwei Zählern.

Zhou Yuelong (ein Punkt) und Mark Williams (null Punkte) auf den Plätzen sechs und sieben haben dagegen nur noch theoretische Chancen auf die Halbfinale, das lediglich die besten vier Spieler der Finalgruppe erreichen.

Speziell Trump, der genau wie Higgins und Yuelong bereits vier Partien und damit eine mehr als seine direkten Konkurrenten um den Einzug in die Vorschlussrunde absolviert hat, erlebte am Donnerstag ein Wechselbad der Gefühle.

Trump glänzt gegen Higgins - und muss dennoch zittern

Nach der Auftaktniederlage gegen Yuelong (1:3) folgten zwei überzeugende Auftritte gegen Carter (3:0) und Higgins (3:1), in denen er unter anderem Breaks von 120, 131 und 137 spielte.

Zum Abschluss des Tages musste sich der Weltmeister von 2019 jedoch Wilson im Decider 2:3 geschlagen geben, weshalb er nun vor seinen beiden abschließenden Partien (gegen Williams und Dott) zittern muss.

In der Finalgruppe der Championship League spielt jeder gegen jeden im Best-of-Five-Modus. Die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Halbfinale, das genau wie das Endspiel um den Titel in Milton Keynes am Freitag ausgetragen wird.

Der Stand der Finalgruppe vor den abschließenden Partien:

Platz Spieler Partien Siege Niederlagen Framegewinne Frameverluste Punkte 1. John Higgins 4 3 1 10 5 3 2. Judd Trump 4 2 2 9 7 2 3. Kyren Wilson 3 2 1 7 7 2 4. Graeme Dott 3 2 1 7 7 2 5. Ali Carter 3 2 1 6 5 2 6. Zhou Yuelong 4 1 3 6 10 1 7. Mark Williams 3 0 3 5 9 0

