Die Pomeranzen-Probleme, über die Ronnie O’Sullivan am Nachmittag nach seinem 4:3 über Anthony Hamilton klagte, waren am Abend verflogen. Turnierdirektor Paul Collier hatte mithilfe von Sandpapier das Problem gelöst. Dadurch agierte O’Sullivan deutlich sicherer. Das machte sich in seinen Breaks bemerkbar: Serien von 59, 123, 54 und 120 Punkten spielte der sechsmalige Weltmeister auf dem Weg zu seinem ungefährdeten Sieg. Aber er bewies auch Geduld, wenn die gefordert war.

O’Sullivans Gegner am Freitag ist Luca Brecel. Der Belgier setzte sich mit 4:2 gegen Fraser Patrick durch. Brecel begann mit einer 101 und spielte weitere Breaks von 82, 64 und 70 Punkten. Patrick hatte zuvor überraschend Shaun Murphy mit 4:2 ausgeschaltet.

Titelverteidiger Judd Trump brauchte sogar noch mehr Geduld, um mit einem 4:1 über Ross Muir das Viertelfinale zu erreichen. Er selber analysierte im Eurosport-Studio treffend, dass er sich zwar gut Chancen erarbeitet habe, dann aber immer wieder Fehler einstreue. Trotzdem geriet sein Sieg über den schottischen Amateur nie in Gefahr. Und mit einer 104 spielte er auch ein Century. Er trifft nun auf Mark King, der die Märchenwoche des englischen U16-Meisters Paul Deaville im Achtelfinale mit 4:0 beendete.

John Higgins lieferte bei seinem 4:1 über Ding Junhui erneut eine souveräne Leistung ab. Mit Breaks von 80 und 69 Punkten zog er auf 2:0 davon. Ding verkürzte dann zwar, aber in den letzten beiden Frames holte er keinen Punkt mehr. Higgins machte den Sieg mit Serien von 97 und 103 Zählern perfekt.

Souverän setzte sich auch Kyren Wilson durch. Sein 4:1 über Robbie Williams beendete er mit einer 102. Wilsons Gegner in der Runde der letzten acht ist Neil Robertson, der bei seinem 4:3 über Mark Davis Kampfkraft bewies. Der Australier lag mit 0:2 und 2:3 hinten, aber er kämpfte sich zurück. Den letzten Frame holte er dann mit einer 73.

