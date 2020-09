Judd Trump schaffte in der Vorschlussrunde in Milton Keynes nicht mehr die hohen Breaks am laufenden Band wie in seinen Matches zuvor. So entwickelte sich zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Trump hatte den ersten Frame gewonnen und legte im zweiten eine 55 vor, doch Gould konterte mit einer 65 zum 1:1. Auch die nächsten beiden Frames teilten sich die beiden.