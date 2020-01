Neil Robertson und Ali Carter konnten beide nicht an ihre Leistungen aus den Runden zuvor anknüpfen. Immer wieder schlichen sich einfache und ungewöhnliche Lochfehler in das Spiel beider ein. Der Australier holte sich dennoch Frame eins, Carter schnappte sich den zweiten Frame.

In einem umkämpften dritten Frame hatte Robertson schließlich das besserer Ende für sich. Der 37-Jährige wurde zwar beim Endspiel auf die Farben von einem Zuschauer gestört und kurzzeitig aus der Konzentration gebracht. Dadurch verstellte er sich auf die entscheidende schwarze Kugel und war sichtlich sauer. Dennoch versenkte der Weltmeister von 2010 Schwarz und ging 2:1 in Führung.

Carter kann Robertson nicht stoppen

Ein 55 Break brachte Robertson den vierten Frame und auch nach dem Interval gewann der Australier den nächsten Durchgang. Carter fand zu keiner Zeit einen Weg, Robertson zu stoppen, obwohl auch der 37-Jährige bei Weitem nicht seine beste Leistung zeigte. Der Masters-Finalist machte jedoch noch mehr Fehler als der Mann aus "Down Under".

Die 79 in Frame sechs war das höchste Break in diesem Duell und brachte Robertson mit 5:1 in Führung. Im siebten Durchgang sah es lange nach dem zweiten Framegewinn von Carter aus. Doch einmal mehr brachte der "Captain" den Frame nicht ins Ziel. Robertson holte sich mit einer 64er-Clearence nicht nur den Frame, sondern mit dem 6:1 auch den Sieg.

Im Finale bekommt es der Australier am Sonntag entweder mit WM-Halbfinalist Gary Wilson oder dem erst 22-jährigen Chinesen Zhou Yuelong zutun.

