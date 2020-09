In den restlichen drei Frames der ersten Session machte Selby nur noch einen Punkt. Mit mittleren Breaks holte Gould das 2:4. Dann spielte er eine 70 um 3:4 und glich zum Ende der Session mit einer 131 aus; Schlüsselball dabei war eine spektakuläre Kombination auf die Mitte.

24/09/2020 AM 21:48

Am Abend entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nie lag mehr als ein Frame zwischen den beiden. Dank einer 94 zum 5:4 ging Martin Gould erstmals in Führung. Beim Stand von 6:5 für Gould glich Mark Selby mit einer 113 aus, seinem zweiten Century. Trotzdem hätte Gould erneut in Führung gehen können, bis er im 13. Frame eine Rote mit dem Hilfsqueue verschoss. Die Antwort des Londoners war aber ebenfalls ein Century (107) zum 7:7.