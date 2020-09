Deshalb wurden auch Slessor und Lilley aus dem Turnier genommen. Das sehen die Pandemie-Schutzmaßnahmen der World Snooker Tour so vor. Ronnie O’Sullivan, David Gilbert, James Cahill und Duane Jones erreichten damit kampflos die zweite Runde beim European Masters.

Zuvor hatte es auf der Snooker-Tour weder bei einem Spieler noch bei einem anderen Beteiligten einen positiven Test gegeben. Während es in der Vorwoche bei der Championship League nur einen Gesundheitscheck gab, aber keine Corona-Tests, werden in dieser Woche beim European Masters wieder alle Spieler und alle anderen Beteiligten getestet. Dabei kam es zu den beiden positiven Ergebnissen.

Am zweiten Tag des European Masters greift auch Alexander Ursenbacher ins Turnier ein. Der Schweizer trifft auf Zhou Yuelong (China), den Finalisten der Vorsaison. Am Montag hatte schon Lukas Kleckers die zweite Runde erreicht. Auch Titelverteidiger Neil Robertson, Judd Trump und Mark Williams gewann am Montag ihre Auftaktmatches.