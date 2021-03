Dank Breaks von 54, 80 und 51 Punkten war Lei, der es 2019 als 15-Jähriger auf die Maintour geschafft hatte, mit 3:1 in Führung gegangen. Auf Pink schaffte Robertson das 2:3 und rettete sich so in den sechsten Frame. Auch da hatte der Australier eine Chance, doch nach 36 Punkten klappte der Split nicht und eine riskante Rote landete nicht in der Mitteltasche. Lei machte aus der Chance 56 Punkte, die am Ende ausreichten.