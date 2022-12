Die WPBSA gab diese Entscheidung am Freitag in einer Erklärung bekannt. Zuvor war schon am 27. Oktober Liang Wenbo vorläufig gesperrt worden. Während damals noch allgemein von „Missverhalten“ die Rede war wird nun ausdrücklich Bezug genommen auf mögliche Manipulationen von Ergebnissen zum Wettbetrug.

Die vorläufigen Sperren gelten bis zum Abschluss der derzeit laufenden Untersuchung. In der Erklärung wird ausdrücklich betont, dass diese Untersuchung zu Anklagen führen kann, aber nicht unbedingt muss. Die betroffenen Spieler haben noch das Recht, gegen die Sperren Widerspruch einzulegen.

Eine solche Untersuchung und eine eventuelle anschließende Verhandlung nehmen bis zur Urteilsfindung erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch.

