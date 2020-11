Wie erwartet spielten beide rasend schnell und schossen sich die hohen Breaks nur so um die Ohren.

Gerade einmal 65 Minuten dauerte die Begegnung. Entscheidend war, dass Thepchaiya Un-Nooh einige Schlüsselbälle verschoss und Ronnie O'Sullivan diese Fehler in der Regel mit Frameverlust bestrafte.

GESTERN AM 14:36

"Einsam und allein an der Spitze": O'Sullivans 1066. Century Break

Dank einer Clearance von 70 Punkten holte O'Sullivan den Frame noch und legte im nächsten Durchgang nach einer schwachen Safety von Un-Nooh mit einer 52 den Grundstein zum Sieg. Im Viertelfinale trifft er nun auf Ding Junhui. Der hatte zwar den ersten Frame gegen John Higgins verloren, holte dann aber vier Durchgänge in Folge.

Danach drehte der Weltranglisten-Erste auf und spielte Breaks von 103 und 76 Punkten zum Sieg. Sein Gegner ist am Donnerstag Scott Donaldson, der Noppon Saengkham mit 4:2 schlug.

Für das Comeback des Achtelfinals sorgte David Grace. Der war zwar gegen Michael Holt mit 0:3 in Rückstand geraten, drehte das Match aber noch und gewann mit 4:3. Yan Bingtao ist nun nach dessen 4:3 über Zhao Xintong sein nächster Gegner.

Zhao Xintong hatte mit einem wahren Feuerwerk zuvor in der dritten Runde den Siegeszug von Lukas Kleckers, der am Tag zuvor Mark Selby geschlagen hatte, gestoppt. Zhao startete mit einer 83 in das Match und ließ dann drei Centuries folgen.