Im Match gegen Luca Brecel wollte White im vierten Frame die Braune lochen. Schiedsrichter Williams meinte zunächst aber fälschlicherweise, dass der 60-Jährige die Blaue anvisierte und sagte daher diese an.

Der Referee verbesserte sich zwar, doch dass Williams über die Situation lachte, kam bei White nicht gut an.

"Wir haben gesehen, dass Jimmy herumgelaufen ist, also könnte es so aussehen, als würde er die Blaue anschauen. Der Schiedsrichter war voreilig und es gibt keinen Grund, eine Farbe zu geben. Welchen Ball er auch immer trifft, es ist der, den er zu treffen beabsichtigt", stellte nun O'Sullivan klar.

Der Brite verteidigte seinen Kollegen auch für dessen Reaktion: "Dann fängt der Schiedsrichter an zu lachen, und Jimmy hat mit seiner Hand nichts anderes gemacht als: 'Was ist hier los, ich brauche das nicht.' Dann hat er ihn verwarnt, das war einfach unangebracht, wirklich." White verlor am Ende 0:4 gegen Brecel.

