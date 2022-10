Jimmy White hatte im vierten Frame eine lange Rote gelocht und visierte Braun an, doch Williams sagte Blau an.

Ein Fauxpas. White richtete sich schließlich auf und korrigierte den Schiedsrichter.

Ad

Der musste über die Situation lachen, was den einstigen Weltranglistenzweiten ärgerte. "Was ist daran so lustig?", entgegnete White und gestikulierte in Richtung von Williams.

Snooker Erstmals veröffentlicht: O'Sullivan weint nach WM-Titel im TV-Studio UPDATE 15/10/2022 UM 15:10 UHR

Dies nahm der zum Anlass, eine Verwarnung auszusprechen. White habe "mit dem Finger" auf ihn gezeigt, erläuterte Williams.

Danach wurde die Partie fortgesetzt.

Das könnte Dich auch interessieren: O'Sullivan schlägt Kleckers in Belfast - auch Allen sicher weiter

Ursenbacher beeindruckt gegen Williams mit großartigem Ball

Snooker Snooker-Star Mark Allen spricht erstmals über Insolvenz: "Bisschen peinlich" UPDATE 14/10/2022 UM 14:18 UHR