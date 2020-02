Das Duell zwischen Yan Bingtao und Shaun Murphy war überraschend einseitig. Murphy hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Yan war ihm in allen Belangen überlegen. Und anders als noch im Viertelfinale gegen Joe Perry hatte Yan dieses Mal keine Schwierigkeiten mit dem Schritt über die Ziellinie.

Murphy hatte im letzten Frame noch eine Chance, sich in einen weiteren Durchgang zu retten. Doch nach einer 42 hatte er sich verstellt und spielte dann eine schwache Safety, die Yan die entscheidende Clearance von 31 Punkten ermöglichte.

Das Ende passte ins Bild, das sich schon von Anfang an bot. In allen Bereichen agierte Murphy weit unter Form und unsicher. Der erste Frame war noch von beiden nervös geführt. Dank seines Matchplays ging Yan aber mit 1:0 in Führung und ließ dann eine 104 zum 2:0 folgen.

Im dritten Frame schaffte Murphy zwar eine 61, ehe er Blau auf die grüne Tasche verschoss. Yan fing ihn jedoch noch auf Schwarz ab. Die beiden letzten Roten hatte der Chinese dabei als Double gelocht.

Yan zieht nach dem Interval davon

Dass Murphy vor der Pause noch das 1:3 schaffte änderte nichts an den Kräfteverhältnissen. Nach dem Interval erhöhte Yan mit Breaks von 51 und 41 Punkten auf 4:1 und machte dann mit einer 106 das 5:1.

Im siebten Frame hatte Murphy drei Chancen, aber Yan hatte das bessere Ende für sich. Zum dritten Mal in seiner noch jungen Karriere steht Yan Bingtao damit im Endspiel eines Weltranglisten-Turnieres. Zu Beginn dieser Saison hatte er beim Riga Masters seinen ersten Titel geholt. Im ersten Halbfinale der Players Championship hatte sich Judd Trump am Abend zuvor mit 6:5 gegen Stephen Maguire durchgesetzt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trump sichert sich Final-Ticket