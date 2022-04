Zhao Xintong hatte sich im vergangenen Kalenderjahr zum UK-Champion gekrönt und damit seinen ersten Titel auf der Tour gefeiert.

Nun, etwa vier Monate später, folgte der Ritterschlag von Ronnie O'Sullivan.

"Er (Zhao; Anm. d. Red.) ist wirklich ein unglaubliches Talent. Es ist einfach wunderbar, ihn spielen zu sehen", schwärmte der 46-Jährige im Vorfeld der Weltmeisterschaft (ab 16. April live bei Eurosport).

O'Sullivan hat bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach mit dem Chinesen trainiert, allerdings könne er ihn nicht coachen, gestand "The Rocket". "Ich habe so viel Freude daran, Zeit mit ihm am Tisch zu verbringen. Wir teilen Ideen. Er ist ein besserer Spieler als ich, er ist ein besserer 'Potter' als ich. Die Natur des Spiels besteht darin, Bälle zu versenken. Ich lerne von ihm, er lernt von mir. Es macht mir viel Freude, ihm zu helfen", so O'Sullivan weiter.

O'Sullivan: Hier hat Zhao noch Verbesserungspotential

Der Brite gab Zhao darüber hinaus den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg, wie er verriet: "Wenn er etwas davon mitnehmen kann, wird er daraus lernen. Aber ich habe auch gesagt, dass es so viele Leute da draußen gibt, von denen man lernen kann. Entwickle dich einfach als Spieler weiter und lerne weiter. Du musst die besten Eigenschaften der besten Spieler mitnehmen und versuchen, sie in dein Spiel einzubauen. Ich denke, er wird es sehr, sehr gut machen. Er ist ein erstaunlicher Spieler."

Allerdings sieht O'Sullivan beim 25-Jährigen noch Verbesserungspotential. "Er hat das gleiche Problem, das ich vor ein paar Jahren hatte, und das ist Beständigkeit. Das Niveau zu finden, das man eigentlich nie unterschreiten darf. Ich denke, daran muss er im Laufe der Jahre noch arbeiten, um sich als Spieler weiterzuentwickeln", konstatierte "The Rocket".

