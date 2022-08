Denn wie O'Sullivan dabei auch erklärte, hat er keine Lust auf die große mediale Aufmerksamkeit oder Auftritte wie nach dem WM-Triumph.

"Auf die After-Party (nach dem WM-Finale, Anm. d. Red.) zu gehen, das hat mich geärgert. Ich sagte mir, das brauche ich nicht, ich will nur eine Tasse Tee und dann ins Bett gehen. Deshalb habe ich es genossen, als ich 2020 während der Corona-Pandemie gewonnen habe. Da gab es kein Publikum, keine Party, nur die, die zufällig mit mir dort waren", sagte der Engländer.

O'Sullivan meinte weiter: "Ich habe mich vor etwa sieben oder acht Jahren von allem losgesagt, was mir im Snooker nicht behagte. Es gibt keine Geldsumme der Welt, die mir jemand anbieten kann, um etwas zu tun, was ich nicht tun will."

So habe er erst eine längere Karriere und viel mehr Spaß am Snooker haben können, so der 46-Jährige.

Ronnie O'Sullivan: "Geht darum, das, was ich tue, zu lieben"

"Ich kann immer noch mithalten, immer noch unter den besten Acht der Welt sein, denn es ist einfach für mich, unter den besten Acht zu sein, ich muss nur 50 Prozent geben. Wenn ich 100 Prozent gebe, bin ich wieder die Nummer eins. Aber ich will nicht 100 Prozent geben, ich will nicht mehr dieses Tier sein." Das sei "anstrengend, ermüdend und ich habe es getan".

"Wenn ich darüber nachdenke, war es toll zu gewinnen, aber ich war nie von Rekorden oder Auszeichnungen getrieben. Für mich geht es darum, das, was ich tue, zu lieben und einfach nur zum Spaß zu spielen, es wie ein Hobby zu behandeln", stellte O'Sullivan klar.

