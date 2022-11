Ursprünglich war von einer Zeit von 204 Sekunden ausgegangen worden, womit O'Sullivan den 26 Jahre alten Rekord von Drago bei der UK Championship tatsächlich gebrochen hätte.

Wie die World Snooker Tour auf Twitter nach Prüfung korrigierte, versenkte "The Rocket" aber "erst" nach drei Minuten und 34 Sekunden Gelb und vollendete damit das 1189. Century seiner Karriere. Am Ende schraubte er das Break auf 118 Punkte nach oben, verpasste aber die Clearance.

Unter dem Tweet entstand daraufhin Verwirrung über die Zeitmessung. "Hat das Tony Drago nachgeprüft?", fragte der Weltranglistendritte Judd Trump scherzhaft.

O'Sullivan legte am Montagabend in Schottland ohnehin eine unheimliche Geschwindigkeit vor und benötigte nur 11,4 Sekunden pro Stoß. Neil Robertson, der sein Qualifikationsmatch nach dem Engländer spielte, scherzte via Twitter: "Ronnie spielt alle elf Sekunden einen Stoß und ich bin immer noch nicht in der Arena. Kann ihn irgendjemand von den Zuschauern ausbremsen?"

O'Sullivan gewann schließlich souverän und in unter einer Stunde Spielzeit 4:0 gegen den 20 Jahre alten Chinesen und trifft nun in der ersten Runde der Scottish Open auf seinen Landsmann Ben Woollaston.

