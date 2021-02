Es waren ehrliche Worte, und die haben einen Blick in das Innere von Ryan Day erlaubt. Aber gerade das macht klar, unter welch enormen Druck er stand. Und das gilt nicht nur für Day.

Shoot Out

Natürlich: Wer eine Karriere als Profisportler anstrebt, dem muss klar sein, dass es keine Garantie für Erfolg gibt. Man kann auch scheitern. Das muss man in Kauf nehmen. Aber: Wenn der Profi-Traum platzt, dann stehen praktisch alle mit leeren Händen da. Sie haben keinen normalen Beruf erlernt. Viele haben sogar auf den Schulabschluss verzichtet, um sich ganz dem Sport widmen zu können. Die stehen dann schnell vor den Scherben ihres Lebens.

Comeback-Sieg im Finale gegen Selby: So gewann Day das Shootout

Er rutschte in die Dreißiger-Ränge ab. Er berappelte sich zwar wieder etwas, aber nach der Finalteilnahme beim Gibraltar Open 2019 folgte das nächste Tief. Vor dem Shootout stand er auf dem 50. Platz in der Rangliste. Wenn der Rest der Saison weiter so schlecht gelaufen wäre, dann hätte er durchaus seinen Tourplatz verlieren können.