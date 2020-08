Simon Lichtenberg hat die sofortige Rückkehr auf die Main Tour geschafft. Der Berliner setzte sich schon im ersten Event der Q School in Sheffield durch. Im entscheidenden Match schlug er Leo Fernandez klar mit 4:1. Lichtenberg war 2018 als U21-Europameister auf die Profitour gekommen, hatte aber seinen Platz bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft nicht verteidigen können.

Bei der Q School im English Institute of Sport in Sheffield musste Simon Lichtenberg schon in der ersten Runde gegen Kishan Hirani antreten, der ebenfalls gerade seinen Tour-Platz verloren hatte. Lichtenberg setzte sich da auf Schwarz mit 3:2 durch.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Snooker-WM Williams schaltet Bingham aus - Selby setzt sich im Krimi durch VOR 17 STUNDEN

Nach einem 3:0 über Tam Mustafa und einem 4:0 über Stephen Craigie folgte mit dem jungen Schotten Dean Young der nächste dicke Brocken. Den räumte Lichtenberg aber mit 4:2 aus dem Weg. In der vorletzten Runde behielt er dann beim 4:0 über Robert James wieder eine weiße Weste.

Neben Simon Lichtenberg haben beim ersten Event der Q School auch Lee Walker und Fan Zhengyi die sofortige Rückkehr auf die Profitour geschafft. Der Chinese schlug dabei im entscheidenden Match den zweimaligen Turniersieger Michael White mit 4:2. Peter Devlin qualifizierte sich erstmals für die World Snooker Tour.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Florian Nüßle scheiterte in der Runde der letzten 32 mit 0:4 am nordirischen Veteranen Patrick Wallace. Der Österreicher hat aber noch zwei Chancen. Sowohl beim zweiten als auch beim dritten Event der Q School steht er jeweils schon in der Runde der letzten 64.

Das könnte Dich auch interessieren: Job erledigt: Weltmeister Trump kämpft sich ins WM-Viertelfinale

Play Icon WATCH "Gänsehaut auch ohne Publikum": Das Maximum Break von Higgins in voller Länge 00:13:47

Snooker-WM Trotz Maximum Break: Higgins verliert Achtelfinal-Krimi gegen Qualifikanten GESTERN AM 06:07

Play Icon