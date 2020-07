Das gab es vorher noch nie: Eurosport überträgt erstmals auch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im TV. Vom 21. Bis zum 28. Juli können damit alle Fans den Kampf um den Tour-Verbleib und die Plätze im Crucible Theatre hautnah verfolgen. Alles Wichtige und Wissenswerte zur WM-Qualifikation finden Sie hier und im Spiel- und Sendeplan auf unserer Snooker-Seite.

Startberechtigt sind bei der WM-Qualifikation alle Maintour-Profis, die nicht unter den Top 16 der Setzliste zur WM stehen. Weitere Wildcard-Spieler füllen dann das Feld der Qualifikation auf 128 Teilnehmer auf. Auch Lukas Kleckers hat eine Wildcard für die Qualifikation erhalten. Der Essener hatte sich in dieser Saison über die Challenge Tour ein neues Ticket für die Maintour gesichert.

Insgesamt 16 Qualifikationsplätze für die WM-Endrunde im Crucible Theatre werden ausgespielt.

Modus

Die 16 Qualifikationsplätze für die WM-Endrunde werden in einem gestaffelten K.o.-System ausgespielt. Je höher jemand in der Setzliste steht, desto später greift er oder sie in das Geschehen ein.

In der ersten Runde (letzte 144) treffen die Nummern 80 bis 144 der Setzliste gegeneinander (32 Matches). Die 32 Sieger daraus treffen dann in der zweiten Runde (letzte 112) auf die Nummern 49 bis 80 der Setzliste. Die 32 Sieger der zweiten Runde treffen dann wiederum in der dritten Runde (letzte 80) auf die Nummern 17 bis 48 der Setzliste.

Die vierte Runde (letzte 48) entscheidet dann über die Ticket-Vergabe für das Crucible Theatre. In dieser vierten Runde treffen die 32 Sieger der vorhergehenden Runde aufeinander.

Distanzen

In den ersten drei Runden wird jeweils über "best of 11" (eine Session) gespielt. Erst in der vierten Runde ist die Distanz "best of 19" (zwei Sessions).

Preisgeld

Endrunde

Sieger: 500.000,00 £ (555.000,00 €)

Finalist: 200.000,00 £ (222.000,00 €)

Halbfinale: 100.000,00 £ (111.000,00 €)

Viertelfinale: 50.000,00 £ (55.500,00 €)

Achtelfinale: 30.000,00 £ (33.300,00 €)

Letzte 32: 20.000,00 £ (22.200,00 €)

Qualifikation

Letzte 48: 15.000,00 £ (16.650,00 €)

Letzte 80: 10.000,00 £ (11.100,00 €)

Letzte 112: 5.000,00 £ (5.550,00 €)

Höchstes Break: 15.000,00 £ (16.650,00 €)

Preisgeld gesamt: 2.395.000,00 £ (2.658.450,00 €)

Bonus für eine 147 (Endrunde): 40.000,00 £ (44.400,00 €)

Bonus für eine 147 (Qualifikation): 10.000,00 £ (11.100,00 €)

Gesetzte Spieler, die in der zweiten und dritten Runde ihr Auftaktmatch verlieren, bekommen das Preisgeld zwar ausbezahlt, es wird aber nicht in der Weltrangliste angerechnet. Gleiches gilt für die 16 gesetzten Spieler in der ersten Hauptrunde.

