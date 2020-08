Das Finale der Snooker-WM in Sheffield ist immer etwas besonderes. In diesem Jahr werden die beiden Finaltage am Samstag (15. August) und Sonntag (16. August) aber noch aus einem anderen Grund speziell: Wie die World Snooker Tour am Donnerstagabend bekanntgab, dürfen einige Fans zum Finale wieder ins Crucible Theatre. Die britische Regierung habe eine entsprechende Genehmigung erteilt.

Schon am ersten Tag der Snooker-WM waren einige Zuschauer im Crucible Theatre zugelassen. Aufgrund steigender Corona-Infektionsraten wurden die Maßnahmen in Großbritannien jedoch wieder verschärft, sodass die Weltmeisterschaft ab dem zweiten Tag wieder vor leerer Kulisse ausgetragen wurde.

Wie viele Zuschauer am Samstag und Sonntag genau zugelassen sind, verriet die WST nicht. Jedoch werden am Freitag auch noch einige Tickets in den freien Verkauf gehen. Bei ihrem Besuch im Crucible müssen sich die Fans an ein von der WST veröffentlichtes Hygienekonzept halten. Unter anderem muss jederzeit der Sicherheitsabstand eingehalten werden.

O'Sullivan und Selby im WM-Halbfinale

Wer ab Samstag vor Fans spielen darf, steht noch nicht fest. In den beiden Halbfinals stehen sich Ronnie O'Sullivan und Mark Selby sowie Kyren Wilson und Anthony McGill gegenüber. Die Entscheidungen um den Finaleinzug fallen am Freitag (ab 11 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player). Auch das Finale zeigt Eurosport live.

