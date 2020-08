Neil Robertson führt in einem engen Duell in seinem WM-Achtelfinale gegen Barry Hawkins mit 5:3. Der Weltmeister von 2010 sicherte sich in der ersten Session zwei enge Frames auf Schwarz und liegt deshalb knapp vorne. Kyren Wilson legte bei seinem ersten Turnierspiel mit starkem Breakbuilding stark los, doch Martin Gould gelang am Ende noch Schadensbegrenzung und verkürzte auf 3:5.

Vor dem Match passierte Neil Robertson ein kurioses Missgeschick. Nach seinem Walk-In ins Crucible schmiss er beim Inspizieren seines Sitzes ein Getränk um und besuddelte dabei seine Hose und seine Schuhe. Daraufhin versuchte er beides mit einem Tuch wieder sauber zu bekommen. Jedoch ohne großen Erfolg, sodass er nochmal kurz zurück in die Umkleidekabine muss. So begann das Spiel mit einigen Minuten Verzögerung.

Davon ließ sich Robertson jedoch nicht beirren und holte sich mit einem 78er Break den ersten Frame. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, so dass es mit einem 2:2 ins erste Interval ging. Bitter für Hawkins verlief dabei der dritte Durchgang, bei dem Robertson nach einer 61 seines Gegners noch auf Schwarz den Frame mit 62:61 holte.

Auch nach der Pause ging ein umkämpfter fünfter Frame an den Australier, erneut auf Schwarz. In dieser Phase zeigten sich beide Spieler sehr fehleranfällig, vergaben viele einfache Bälle. So auch im sechsten Durchgang, den sich letztendlich Robertson schnappte und mit 4:2 zum ersten Mal zwei Frames vorne lag.

Doch dann fanden beide plötzlich immer mehr zu ihrem Spiel. Nach einer verschossenen Pinken auf die Mitteltasche von Robertson gewann der Hawkins den siebten Durchgang mit einem Century Break von 111 Punkten. Der Australier beendete die Session aber ebenfalls mit einem Century, spielte 105 Punkte und liegt damit knapp mit 5:3 vorne.

Wilson und Gould glänzen mit Centuries

Als letzter der 32 WM-Teilnehmer griff Kyren Wilson ins Turniergesehen ein. Der Warrior war nach dem Rückzug von Anthony Hamilton mit einem Freilos für das Achtelfinale gesetzt. In der ersten Session gegen Martin Gould, der in Runde eins Stephen Maguire eliminierte, war Wilson die fehlende Spielpraxis überhaupt nicht anzumerken.

Mit Break von 52, 113 und 63 schnappte sich der 28-Jährige die ersten drei Frames. Gould stoppte den Lauf seines Gegners vor dem Interval mit einem Century Break von 129 Punkten. Doch auch nach der Pause fand Wilson sofort wieder in seinen Rhythmus und schraubte den Spielstand durch Breaks von 90 und 64 Punkten auf 5:1.

Doch Gould betrieb Schadensbegrenzung, holte den siebten Durchgang mit einer 62 und stahl dann auch noch den achten und letzten Durchgang der ersten Session. Der ehemalige German-Masters-Champion beantwortete eine 54 Wilsons mit einer 70 und stellte somit auf 3:5 aus seiner Sicht.

