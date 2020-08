Ronnie O’Sullivan hat die dritte Session im WM-Finale 2020 gegen Kyren Wilson mit 7:1 für sich entschieden und seine Führung auf 17:8 ausgebaut. Damit fehlt dem 44-Jährigen in der entscheidenden vierten und letzten Session am Abend nur noch ein Frame, um zum sechsten Mal in seiner Karriere Weltmeister zu werden. Wilson hilft nur nach ein Snooker-Wunder für seinen ersten Titel.

Dabei startete Wilson gut in den zweiten Finaltag. Nach einem tollen Einsteiger machte der "Warrior" ein 73er-Break und lochte dann eine weitere spektakuläre Rote. Damit verkürzte der 28-Jährige auf 8:10.

Doch in der Folge übernahm O’Sullivan die Kontrolle über das Duell. Zwar spielte auch der fünfmalige Weltmeister nicht fehlerfrei, doch "The Rocket" machte deutlich weniger Fehler als sein Kontrahent. Wilson hatte in allen weiteren sieben Frames eine Chance, konnte diese aber jeweils nicht nutzen.

O’Sullivan schnappte sich mit Breaks von 53, 61, 57, 60, 71 und 72 Punkten sechs Frames nacheinander und schraubte damit seine Führung von 10:8 auf 16:8. Die Vorentscheidung in diesem WM-Finale.

O'Sullivan würde mit Reardon und Davis gleichziehen

Auch im 25. Durchgang war O’Sullivan auf einem guten Weg, doch dann verschoss er Schwarz vom Spot. Es wäre der Frameball gewesen. Die Unkonzentriertheit seines Gegners konnte Wilson allerdings nicht nutzen, auch er verschoss Schwarz und benötigte damit Snooker. Als O’Sullivan anschließend die nächste Rote vom Tisch nahm, war der Frame entschieden.

Mit sieben Frames in Folge zog O’Sullivan Wilson den Zahn und zerstörte wohl alle Träume des 28-Jährigen auf seinen ersten WM-Titel. O’Sullivan hat am Abend (ab 20:30 Uhr live im TV auf Eurosport und im Eurosport Player) gleich zehn Chancen zum sechsten Mal im Crucible Theatre zu triumphieren und damit mit Ray Reardon und Steve Davis gleichzuziehen.

