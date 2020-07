Ronnie O'Sullivan blickt der Snooker-WM in Sheffield mit gemischten Gefühlen entgegen. Der Superstar freut sich einerseits auf das wichtigste Turnier des Jahres im Snooker-Kalender, macht sich andererseits aber Sorgen um seine Vorbereitung. "Was ich herausfordernd finde, sind die Dinge drumherum: Wie wird das mit dem Essen sein? Wie wird das mit Fitness zwischen den Spielen sein?", meinte er.

Im Exklusiv-Interview mit Eurosport äußerte "The Rocket" Bedenken, dass durch die Corona-Pandemie seine Routine-Abläufe rund um die WM gestört werden könnten. "Meine Vorbereitung bei so einem Event zielt immer darauf ab einen gesunden Körper sowie einen klaren Fokus zu haben. Wenn du das nicht haben kannst, weil viele Dinge bei der diesjährigen WM nicht in deiner Hand liegen, dann beeinflusst mich das massiv", sagte O’Sullivan.

Der 44-Jährige gab zudem an, dass er nicht wisse, wie sich die veränderten Rahmenbedingungen auf seine Leistungen am Tisch auswirken werden: "Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen werde, weil ich damit selbst keine Erfahrungen habe." Daher setze er sich auch keine Ziele für die WM.

O'Sullivan auf dem Weg zum sechsten WM-Titel

O’Sullivan, der sich bereits fünfmal in seiner Karriere die WM-Krone sicherte, geht als Nummer sechs der Welt in die Endrunde 2020 (31.7.20 bis 16.8.20). In der ersten Runde wird es der Engländer mit einem noch zu ermittelnden Qualifikanten zutun bekommen. Auf dem Weg zu seinem möglichen sechsten Titel könnte The Rocket im Achtelfinale dann auf den Chinesen Ding Junhui treffen.

"Das Einzige in meinem Kopf ist nach Sheffield zu fahren und aufzusaugen wie es dort ist. Es ist eine komplett andere WM zu jeder bisherigen", so O’Sullivan. Trotzdem freue er sich auf die Duelle mit den besten Spielern der Welt: "Ich habe es immer geliebt im Crucible zu spielen. Das ist der einfache Teil."

Zuvor muss sich O'Sullivan allerdings noch etwas gedulden. Bei der WM-Qualifikation (21.7.20 bis 28.7.20 live bei Eurosport) werden die 16 Qualifikanten ermittelt, die im Crucible Theatre in Runde 1 auf die besten 16 Spieler der Welt treffen werden.

