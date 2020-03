Diese Absage beziehungsweise Verschiebung ist richtig. In diesen Zeiten gibt es Wichtigeres, als den Sport. Der Schutz aller Menschen muss absoluten Vorrang haben.

Vor allem in den letzten Tagen ist die World Snooker Tour ja vor allem in den sozialen Medien heftig dafür kritisiert worden, dass die WM noch nicht abgesagt ist. Ich habe aber durchaus auch Verständnis dafür. Natürlich wollen alle Betroffenen so früh wie möglich Klarheit, aber ob ein paar Tage früher oder später da eine große Rolle spielen, darf man doch bezweifeln.

Derzeit ändert sich die Lage täglich. Dass man da ein bisschen Zeit braucht, um gründlich abzuwägen, ist sicher richtig. Mehr noch: Gründliches Abwägen trägt auch dazu bei, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Man darf ja nicht vergessen: Diese Situation ist für alle neu. Niemand war darauf vorbereitet. Vor allem ging es aber auch darum, mögliche Optionen und Alternativen zu überprüfen. Das braucht eben Zeit.

WM-Absage bringt Spieler in Geldnöte

Die Absage der WM zum jetzigen Zeitpunkt war aber unvermeidbar. Auch das Vereinigte Königreich wendet sich ja vom Konzept der sogenannten "Herdenimmunität" ab, wie ich der Presse entnommen habe. Selbst wenn die WM ohne Publikum gespielt, würde kämen im Crucible Theatre ja noch viele Menschen zusammen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der WM unverzichtbar sind: Spieler, Schiedsrichter, Offizielle, Table Fitter, technisches Personal und so weiter. Dann kommt noch das notwendige Personal für eine TV-Produktion dazu. Die Risiken sind einfach zu groß. Das gilt für die WM-Qualifikation sogar noch mehr, weil da viel mehr Spieler beteiligt sind und damit mehr Menschen zusammenkommen als bei der WM-Endrunde.

Ein Problem ist die jetzige Situation aber für viele Spieler, und zwar vor allem für die, die nicht oben in der Rangliste stehen. Die China Open abgesagt, die WM verschoben – das sind zwei hochdotierte Turniere, die nun zunächst einmal wegfallen. Und damit gibt es auch kein Preisgeld dafür. Ebbe in der Kasse also. Für die Spieler heißt das, dass sie möglicherweise über mehrere Monate hinweg kein Geld verdienen. Für die Top-Spieler stellt dies kein Problem dar. Die sollten ausreichende Rücklagen haben, um diese Zeit ohne Probleme zu überstehen. Viele auf der Tour leben aber von der Hand in den Mund. Die haben keine Rücklagen bilden können. Die Kosten aber laufen weiter, unter Umständen müssen sie auch eine Familie versorgen. Für die stellt das eine existenzielle Bedrohung dar. Auch deshalb hat die World Snooker Tour mit der Bekanntgabe der Verschiebung abgewartet. Man wollte gerade diesen Spielern zugleich Perspektiven aufzeigen.

Hoffen wir also, dass es klappt und im Juli oder August im Crucible Theatre um die Krone im Snooker gespielt werden kann. Mögliche Daten will die World Snooker Tour so früh wie möglich nennen. Das alles steht dann aber wahrscheinlich unter dem Vorbehalt, dass dann eine Austragung gefahrlos für alle Beteiligten möglich ist. Außerdem prüft man im Moment, ob in der Zwischenzeit die Tour mit Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen aktiv gehalten werden kann.

Einstweilen aber gilt: Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

