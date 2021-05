In den ersten Runden der WM hat Mark Selby seine Gegner klar dominiert.

Nur elf Frames hat er auf dem Weg ins Halbfinale abgegeben und damit einen Rekord eingestellt. Nicht umsonst hat Mark Williams nach seiner Niederlage gegen den neuen Champion gesagt: "Vergesst die anderen." Selby hat da das beste Snooker von allen gespielt, und es war mitreißendes Offensiv-Snooker.

Im Halbfinale und im Finale haben wir dann auch die andere Seite von Selby gesehen.

Und das war ein überzeugendes Komplett-Paket. Mit brillantem taktischen Spiel, zu dem auch viel Klugheit gehört, hat er sich die Kontrolle über den Tisch erkämpft. Und war dann immer in der Lage, mit einer schweren Roten einzusteigen und dann seine Scoring-Power für ein hohes Break genutzt. Das ist eine perfekte Mischung.

Stephen Hendry adelte ihn denn auch prompt: "Er ist der unglaublichste Wettkämpfer, den ich jemals gesehen habe."

Sowohl gegen Stuart Bingham als auch gegen Murphy war er durchaus auch in Rückstand geraten. Aber es ist ja gerade seine Willensstärke, die ihn zu einem so gefürchteten Wettkämpfer gemacht hat. Das heißt, dass er nicht nur das technische und taktische Rüstzeug hat, sondern auch das mentale. Das war vor einem oder zwei Jahren nicht so. Chris Henry als Coach hat einen großen Anteil an seiner Wiederauferstehung