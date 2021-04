Publiziert 18/04/2021 Am 10:23 GMT

Auch John Higgins und Mark Williams sieht Trump noch einige Zeit um Turniersiege kämpfen. "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir O'Sullivan, Higgins und Williams noch mindestens die nächsten fünf bis zehn Jahre ganz vorne dabei sehen werden, weil sie der Verfolgergruppe so weit voraus sind", machte Trump deutlich.

O'Sullivan, Higgins und Williams wurden allesamt im Jahr 1975 geboren und sind 1992 Profis geworden. Die drei Snooker-Legenden sind alle Mehrfach-Weltmeister und zählen seit gut 25 Jahren zur Weltspitze des Sports.

Trump ist überzeugt, dass sich das in Zukunft nicht so schnell ändern wird: "Die großen Snooker-Spieler werden langsam älter, aber werden viel länger spielen, als das früher üblich war. Die jüngeren Spieler müssen ein viel höheres Niveau erreichen, als sie es in den letzten zehn Jahren getan haben", um dort mitzuhalten."

Besonders O'Sullivan traut Trump auch im fortgeschrittenen Sportalter noch viel zu. "Die Beständigkeit, die er Jahr für Jahr zeigt, ist imponierend. Wenn er auch nur annähernd so gut spielt, wie er es derzeit tut, wird er immer Turniere gewinnen können oder zumindest nahe dran sein. Auch bei der Weltmeisterschaft wird er in den nächsten zehn Jahren Chancen auf Titel haben", so Trump.

