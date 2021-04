Publiziert 16/04/2021 Am 13:50 GMT | Update 16/04/2021 Am 13:51 GMT

O'Sullivan machte allerdings seine Bedenken klar, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die Abstände zwischen Fans und Spielern nicht immer eingehalten werden.

"Ich habe keine Probleme mit Menschenmasse. Ich habe aber ein Problem damit, von den Leuten erdrückt zu werden und wenn sie mir zu nahe kommen. Solange die Zuschauer rund um das Crucible kontrolliert werden und dann ausreichend Sicherheitsabstand halten, ist alles gut", erklärte der Titelverteidiger.

O'Sullivan nimmt WST in die Pflicht

Einen deutlichen Appell richtete der 45-jährige Engländer in Richtung der World Snooker Tour (WST), die für die Organisation der Weltmeisterschaft und Sicherheit der Spieler in Sheffield verantwortlich ist: "Es liegt nicht an den Spielern, den Abstand zu den Fans einzuhalten. Das ist Sache der World Snooker Tour, die dafür sorgen muss, dass wir Spieler nicht mit einem überdrehten Fan zu tun haben, der angenervt ist."

Die Verantwortung der WST für die Spieler gelte laut O'Sullivan dabei sowohl im Crucible als auch außerhalb der Arena auf dem Weg zwischen Hotel und Spielort. "Wenn wir nicht spielen muss World Snooker uns wie im vergangenen Jahr sagen, dass wir nicht rausgehen und uns von den Leuten fernhalten sollen. Das sollte die Regel für die nächsten zwei Jahre sein", machte O'Sullivan klar.

Der sechsmalige Weltmeister eröffnet am Samstag (17. April) um 11 Uhr die Endrunde 2021 mit seinem Auftaktmatch gegen WM-Debütant Mark Joyce. Eurosport überträgt die Snooker-WM bis zum 3. Mai täglich live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit JOYN+!

