Tatsächlich schien der Waliser den Debakel-Start (1:7) verarbeitet zu haben. Den ersten Frame sicherte sich der kaltschnäuzige 46-Jährige, nachdem Trump gleich zweimal kleinere Ungenauigkeiten unterliefen.

In den darauffolgenden beiden Spielabschnitten meldete sich dieser aber eindrucksvoll zurück und unterstrich seine Ambitionen mit einem 114er- und 100er-Break.

Es entwickelte sich ein interessanter Schlagabtausch, bei dem sich Williams sein 13. Century Break im laufenden Turnier sichern konnte. Den Rekord für die meisten Centurys in einem Turnier hält Stephen Hendry (16). Trotz dieser eindrucksvollen Zahl erweist sich eine Aufholjagd als äußerst schwierig.

Die Begegnung wird am Freitagabend um 20:00 Uhr fortgesetzt. Zuvor stehen sich noch John Higgins und Ronnie O'Sullivan in der zweiten Session gegenüber (live bei Eurosport und auf Joyn+). Die beiden Routiniers trennten sich am Donnerstag 4:4.

