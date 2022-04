Die Snooker-WM 2022 findet von Samstag, 16. April bis zum Montag, 2. Mai im altehrwürdigen Crucible Theatre in Sheffield statt.

Die Topstars der Szene um Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Neil Robertson und John Higgins kämpfen dabei um den wichtigsten Titel des Jahres.

Im Vorjahr krönte sich Mark Selby im Finale gegen Shaun Murphy (18:15) zum insgesamt vierten Mal zum Weltmeister. Können O'Sullivan und Co. den "Jester from Leicester" vom Snooker-Thron stoßen?

Eurosport übertragt die Partien der Snooker-WM 2022 live im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+.

Snooker-WM: Spielplan und Ergebnisse

(alle Zeiten MESZ; * kennzeichnet die letzte Session)

Snooker-WM - 1. Runde (best of 19)

Samstag, 16. April - 11:00 Uhr

(1) Mark Selby - Qualifikant

(1) Zhao Xintong - Qualifikant

Samstag, 16. April - 15:30 Uhr

(1) Barry Hawkins - Qualifikant

(1) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

Samstag, 16. April - 20:00 Uhr

(2*) Mark Selby - Qualifikant

(1) Shaun Murphy - Qualifikant

Sonntag, 17. April - 11:00 Uhr

(1) Anthony McGill - Qualifikant

(2*) Zhao Xintong - Qualifikant

Sonntag, 17. April - 15:30 Uhr

(1) Mark Williams - Qualifikant

(2*) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

Sonntag, 17. April - 20:00 Uhr

(2*) Barry Hawkins - Qualifikant

(2*) Shaun Murphy - Qualifikant

Montag, 18. April - 11:00 Uhr

(2*) Anthony McGill - Qualifikant

(1) Mark Allen - Qualifikant

Montag, 18. April - 15:30 Uhr

(2*) Mark Williams - Qualifikant

(1) Neil Robertson - Qualifikant

Montag, 18. April - 20:00 Uhr

(1) Stuart Bingham - Qualifikant

(2*) Mark Allen - Qualifikant

Dienstag, 19. April - 11:00 Uhr

(1) Yan Bingtao - Qualifikant

(2*) Neil Robertson - Qualifikant

Dienstag, 19. April - 15:30 Uhr

(2*) Stuart Bingham - Qualifikant

(1) John Higgins - Qualifikant

Dienstag, 19. April - 20:00 Uhr

(2*) Yan Bingtao - Qualifikant

(1) Jack Lisowski - Qualifikant

Mittwoch, 20. April - 11:00 Uhr

(1) Kyren Wilson - Qualifikant

(2*) John Higgins - Qualifikant

Mittwoch, 20. April - 15:30 Uhr

(1) Judd Trump - Qualifikant

(2*) Jack Lisowski - Qualifikant

Mittwoch, 20. April - 20:00 Uhr

(2*) Kyren Wilson - Qualifikant

(1) Luca Brecel - Qualifikant

Donnerstag, 21. April - 14:00 Uhr

(2*) Luca Brecel - Qualifikant

Donnerstag, 21. April - 20:00 Uhr

(2*) Judd Trump - Qualifikant

Snooker-WM - Achelfinale (best of 25)

Donnerstag, 21. April - 14:00 Uhr

(1) Hawkins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

Donnerstag, 21. April - 20:00 Uhr

(1) Zhao/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

Freitag, 22. April - 11:00 Uhr

(2) Hawkins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

(1) Allen/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Freitag, 22. April - 15:30 Uhr

(1) Selby/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(2) Zhao/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

Freitag, 22. April - 20:00 Uhr

(3*) Hawkins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

(2) Allen/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Samstag, 23. April - 11:00 Uhr

(2) Selby/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(3*) Zhao/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

Samstag, 23. April - 15:30 Uhr

(1) McGill/Qualifikant - Trump/Qualifikant

(3*) Allen/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Samstag, 23. April - 20:00 Uhr

(3*) Selby/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(1) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

Sonntag, 24. April - 11:00 Uhr

(1) Wilson/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

(1) Brecel/Qualifikant - Higgins/Qualifikant

Sonntag, 24. April - 15:30 Uhr

(2) McGill/Qualifikant - Trump/Qualifikant

(2) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

Sonntag, 24. April - 20:00 Uhr

(2) Wilson/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

(2) Brecel/Qualifikant - Higgins/Qualifikant

Montag, 25. April - 14:00 Uhr

(3*) Wilson/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

(3*) Brecel/Qualifikant - Higgins/Qualifikant

Montag, 25. April - 20:00 Uhr

(3*) McGill/Qualifikant - Trump/Qualifikant

(3*) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

Snooker-WM - Viertelfinale (best of 25)

Dienstag, 26. April - 11:00 Uhr

(1) Viertelfinale 1

(1) Viertelfinale 4

Dienstag, 26. April - 15:30 Uhr

(1) Viertelfinale 2

(1) Viertelfinale 3

Dienstag, 26. April - 20:30 Uhr

(2) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 4

Mittwoch, 27. April - 11:00 Uhr

(2) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 4

Mittwoch, 27. April - 15:30 Uhr

(3*) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 3

Mittwoch, 27. April - 20:00 Uhr

(3*) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 3

Snooker-WM - Halbfinale (best of 33)

Donnerstag, 28. April - 14:00 Uhr

(1) Halbfinale 1

Donnerstag, 28. April - 20:00 Uhr

(1) Halbfinale 2

Freitag, 29. April - 11:00 Uhr

(2) Halbfinale 1

Freitag, 29. April - 15:30 Uhr

(2) Halbfinale 2

Freitag, 29. April - 20:00 Uhr

(3) Halbfinale 1

Samstag, 30. April - 11:00 Uhr

(3) Halbfinale 2

Samstag, 30. April - 15:30 Uhr

(4*) Halbfinale 1

Samstag, 30. April - 20:00 Uhr

(4*) Halbfinale 2

Snooker-WM - Finale (best of 35)

Sonntag, 1. Mai - 14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (9 Frames)

(1 + 2) Finale

Montag, 2. Mai - 14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 10 Frames)

(3 + 4*) Finale

Snooker-WM: TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland; * = im Player mit deutschem Kommentar)

Samstag, den 16. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Samstag, den 16. April 2022: 16:15 - 18:30 Uhr E1 Live

Samstag, den 16. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Sonntag, den 17. April 2022: 15:30 - 18:30 Uhr E2 Live

Sonntag, den 17. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Montag, den 18. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Montag, den 18. April 2022: 15:20 - 17:00 Uhr E1 Live

Montag, den 18. April 2022: 15:20 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Montag, den 18. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr Eurosport Player* Live

Montag, den 18. April 2022: 21:05 - 23:00 Uhr E1 Live

Dienstag, den 19. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Dienstag, den 19. April 2022: 15:20 - 17:00 Uhr E1 Live

Dienstag, den 19. April 2022: 15:20 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Dienstag, den 19. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr Eurosport Player* Live

Dienstag, den 19. April 2022: 21:05 - 23:00 Uhr E1 Live

Mittwoch, den 20. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E2 Live

Mittwoch, den 20. April 2022: 15:30 - 16:45 Uhr E2 Live

Mittwoch, den 20. April 2022: 16:45 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Mittwoch, den 20. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr Eurosport Player* Live

Mittwoch, den 20. April 2022: 21:05 - 23:00 Uhr E1 Live

Donnerstag, den 21. April 2022: 14:00 - 15:20 Uhr E2 Live

Donnerstag, den 21. April 2022: 15:20 - 17:00 Uhr E1 Live

Donnerstag, den 21. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr Eurosport Player* Live

Donnerstag, den 21. April 2022: 21:05 - 23:00 Uhr E1 Live

Freitag, den 22. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Freitag, den 22. April 2022: 15:20 - 17:00 Uhr E1 Live

Freitag, den 22. April 2022: 15:20 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Freitag, den 22. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr Eurosport Player* Live

Freitag, den 22. April 2022: 21:05 - 23:00 Uhr E1 Live

Samstag, den 23. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Samstag, den 23. April 2022: 15:30 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Samstag, den 23. April 2022: 18:00 - 18:30 Uhr E1 Live

Samstag, den 23. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Sonntag, den 24. April 2022: 13:00 - 14:00 Uhr E2 Live

Sonntag, den 24. April 2022: 15:30 - 17:00 Uhr E2 Live

Sonntag, den 24. April 2022: 17:00 - 18:30 Uhr Eurosport Player* Live

Sonntag, den 24. April 2022: 20:00 - 23:00 Uhr E1 Live

Montag, den 25. April 2022: 14:00 - 17:00 Uhr E1 Live

Montag, den 25. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Dienstag, den 26. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Dienstag, den 26. April 2022: 15:30 - 18:30 Uhr E1 Live

Dienstag, den 26. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Mittwoch, den 27. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Mittwoch, den 27. April 2022: 15:30 - 18:30 Uhr E1 Live

Mittwoch, den 27. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Donnerstag, den 28. April 2022: 13:45 - 17:00 Uhr E1 Live

Donnerstag, den 28. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Freitag, den 29. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Freitag, den 29. April 2022: 15:15 - 18:30 Uhr E1 Live

Freitag, den 29. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Samstag, den 30. April 2022: 11:00 - 14:00 Uhr E1 Live

Samstag, den 30. April 2022: 15:30 - 18:30 Uhr E1 Live

Samstag, den 30. April 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Sonntag, den 01. Mai 2022: 13:45 - 17:00 Uhr E1 Live

Sonntag, den 01. Mai 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Montag, den 02. Mai 2022: 13:45 - 17:00 Uhr E1 live

Montag, den 02. Mai 2022: 19:45 - 23:00 Uhr E1 Live

Snooker-WM im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+ wird es auch für die Weltmeisterschaft wieder einen Bonus-Kanal geben, in dem alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Tisch 1 mit deutschem Kommentar, Tisch 2 mit englischem Kommentar). Darüber hinaus können über den Eurosport Player und bei PLUS+ natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden. Während der Übertragung des Porsche Tennis Grand Prixs in Stuttgart findet Ihr einen zusätzlichen Stream der Snooker-WM mit deutschem Kommentar.

Snooker-WM: Favoriten-Check

Eurosport-Kommentator Rolf Kalb sieht Probleme für einige der Favoriten. | Wer gewinnt die Snooker-WM im legendären Crucible Theatre von Sheffield? Diese Frage wird in jedem Jahr vor den 17 tollsten Tagen des Snooker-Jahres gestellt. Aber selbst wohl begründete Antworten von echten oder vermeintlichen Experten lösen sich in Schall und Rauch auf. Zu unvorhersehbar ist, was sich bei der WM tut.sieht Probleme für einige der Favoriten. | Zum Bericht

