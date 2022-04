Am Donnerstag gewann Trump schnell den ersten Frame der Session zum 7:3. Im nächsten Durchgang legte Vafaei zwar eine 43 vor, doch Trump fing ihn noch ab. Als der Ex-Weltmeister dann aber im zwölften Frame eine leichte Blaue verschoss zeigte Vafaei einmal seine Klasse mit einer Clearance von 121 Punkten.

Im nächsten Durchgang verschoss der Shootout-Champion dann jedoch Schwarz, und das kostete ihn den Frame. Auch im 14. Durchgang war Trump effektiver und buchte mit kleineren Breaks seinen Platz unter den letzten 16.

Noppon Saengkham steht nach seinem 10:5 über Luca Brecel zum zweiten Mal in seiner Karriere im WM-Achtelfinale. Der Belgier fand auch am zweiten Tag der Begegnung lange nicht zu seinem Spiel; fast alles misslang ihm. So gewann Saengkham die ersten drei Frames der Session zum 9:3.

Im 13. Frame machte er sich gar auf Maximumkurs, verschoss aber nach einem Stellungsfehler die siebte Rote. Brecel nutzte dies zu seinem ersten Framegewinn des Tages.

Nach dem Interval spielte Brecel dann lockerer auf und gab mit einer 109 noch einmal eine Kostprobe seines Könnens. Das Ende zögerte er damit aber nur hinaus. Im 15. Frame verschoss er eine leichte Blaue vom Spot und Saengkham machte den Sieg perfekt. Brecel scheiterte damit auch bei seiner fünften WM-Teilnahme in der ersten Runde.

Im Achtelfinale erteilte Mark Williams seinem Schützling Jackson Page eine Lehrstunde in Sachen perfektem Lochspiel. Mit Breaks von 125, 75, 53, 50, 100, 75, 51 und 121 Punkten zog er auf 7:0 davon und degradierte Page zum Zuschauer. Erst im letzten Frame der Session schlichen sich bei Williams kleine Fehler ein, die Page zu seinem einzigen Framegewinn nutzte.

Stephen Maguire führt nach einer unterhaltsamen Session in seinem Achtelfinal-Match mit 5:3 gegen Zhao Xintong. Der hoch gelobte Chinese begann mit einer 72 zum 1:0, aber Maguire konterte mit einer 102 und übernahm danach gar die Führung. Dann jedoch begann die stärkste Phase von Zhao. Nach Breaks von 86 und 136 Punkten hatte er wieder die Nase vorne.

Zhao hätte auch den sechsten Frame noch stehlen können, doch er verschoss Gelb. Das ließ das Match kippen. Maguire glich aus und holte sich danach mit Breaks von 107 und 80 Punkten auch die letzten beiden Durchgänge des Tages.

