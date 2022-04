Nach den ersten drei Frames in der zweiten Session sah es nach einem glatten Durchmarsch von Neil Robertson aus. Der 40-Jährige, der in der ersten Session am Montag zunächst einen 0:3-Rückstand hatte aufholen müssen, entschied diesmal alle drei ersten Frames der Session für sich und war beim Stand von 9:3 nur noch ein Framegewinn vom Achtelfinal-Einzug entfernt.

Doch dann wehrte sich Ashley Hugill noch einmal. Im 13. Frame konterte er eine 52 von Robertson und stellte mit 69 Punkten auf 4:9. Anschließend legte der 27-jährige Engländer ein 82er Break nach.

Enger wurde es dann jedoch nicht mehr. Mit einem Century Break von 109 Punkten im 15. Frame machte Robertson den Erstrundensieg perfekt. Im Achtelfinale trifft der Weltranglistendritte auf den Sieger der Partie Jack Lisowski gegen Matthew Stevens, die am Dienstagabend ihre erste Session bestreiten.

Deutlich spektakulärer als Robertsons Sieg verlief die Parallelbegegnung am zweiten Tisch. Dort lieferten sich Yan Bingtao und Chris Wakelin in ihrer ersten Session ein Break-Festival. Nachdem Yan sich mit einem 71er Break den ersten Frame sicherte, glich Wakelin mit einem Century Break von 130 Punkten aus.

Snooker-WM: Yan Bingtao packt zum Schluss ein Century Break aus

Im dritten Frame legte der Chinese ein 68er Break vor, doch Wakelin konterte und gewann auf Schwarz mit einem 74er Break. Nun war wieder Yan am Zug, der mit zwei gewonnenen Frames 3:2 in Führung ging. Doch auch er konnte sich nicht entscheidend absetzen, Wakelin ging wenig später seinerseits 4:3 in Front.

Die Schlussphase dieser hochklassigen ersten Session gehörte dann jedoch wieder Yan: Mit einem 84er und einem 100er Break sicherte er sich die 5:4-Führung. Die zweite Session steigt am Dienstagabend (ab 19:45 Uhr live bei Eurosport mit Joyn+ und ab 21:05 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1).

Snooker-WM: John Higgins steht am Nachmittag am Tisch

Am Nachmittag (ab 15:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) kann auch Stuart Bingham ins Achtelfinale einziehen. Der Engländer geht mit einer 6:3-Führung in seine zweite Session gegen den Chinesen Lyu Haotian.

Parallel wird John Higgins erstmals ins WM-Geschehen eingreifen. Der viermalige Weltmeister bekommt es in seinem Auftaktmatch mit Thepchaiya Un-Nooh aus Thailand zu tun.

Eurosport überträgt die Nachmittagssession ab 17:00 Uhr zusätzlich zur Übertragung bei Eurosport mit Joyn+ auch im Free-Livestream auf Eurosport.de.

