O'Sullivan war besonders gegen Ende der ersten Session auf Betriebstemperatur. Einen Lauf von sechs erfolgreichen Frames in Folge beendete der 46-Jährige mit einer eindrucksvollen 123er-Clearance.

Diese war aber der einzige spielerische Höhepunkt des Duells. Phasenweise war das Aufeinandertreffen von zahlreichen Fehlern begleitet, das erklärt auch die Seltenheit von Breaks über 50 Punkte. Nur viermal gelang es O'Sullivan (dreimal) oder Maguire (einmal) diese Marke bei einem Versuch zu überbieten.

Rechnerisch könnte O'Sullivan bereits am Dienstagabend das Halbfinalticket lösen. Maguire wird dies aber gewiss zu verhindern versuchen (ab 20:30 Uhr live bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn).

Am Tisch nebenan unterstrich Williams indes gegen Yan seine Ambitionen. Der dreimalige Weltmeister führt in diesem Vergleich ebenso mit 6:2. Yan schien sich nach einem frühen 0:2-Rückstand mit zwei Century Breaks in Folge wieder in die Partie zurückkatapultiert zu haben, doch Williams ließ dem Chinesen nicht den Hauch einer Chance. Die zweite Session steht am Dienstagabend ab 20:30 Uhr an (live bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn).

