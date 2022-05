Den besseren Start erwischte allerdings der Weltmeister von 2019. Mit einer 72 holte sich Trump den sicheren Frame-Gewinn zum 1:0. Doch dann drehte O'Sullivan auf und gewann die folgenden drei Frames bis zum Midsession Interval. Mit einem Century von 120 Punkten setzte "The Rocket" ein erstes Ausrufezeichen und glich zum 1:1 aus und erhöhte kurz darauf auf 2:1.

Im vierten Frame verpasste Trump Grün auf dem Weg zum Ausgleich. "The Rocket" spielte eine 25er-Clearance und stellte damit auf 66:66. O'Sullivan versenkte die Re-Spottet Black spektakulär und ging mit einer 3:1-Führung in die Pause. Zuvor hatte es im Crucible Theatre eine kuriose Szene gegeben: Nach einem Foul von O'Sullivan dauerte es fünf Minuten, bis der Spielball nach etlichen Diskussionen wieder zurück am richtigen Platz lag.

Nach dem Midsession Interval erhöhte der siebenmalige Weltmeister erst auf 4:1 und stellte dann mit einem Century von 105 Punkten auf 5:1. Es war das 14. Century von O'Sullivan. Erst am Vortag hatte Mark Williams mit 16 Centuries bei einer Weltmeisterschaft den Rekord von Stephen Hendry aus dem Jahr 2002 eingestellt.

Doch zum Ende der Session verkürzte Trump noch einmal. Den siebten Frame gewann der 32 Jahre alte Engländer mit einem 97er-Break und stellte zum Ende der Session sogar auf 3:5. Am Sonntagabend (ab 19:45 Uhr bei Eurosport im TV und bei Eurosport auf Joyn+) starten die beiden Kontrahenten in die zweite Session.

