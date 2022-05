Snooker-WM

Dann zöge er mit Higgins Landsmann Hendry gleich, der seine Titel zwischen 1990 und 1999 sammelte. "Ich denke, eine Menge Leute halten immernoch an Stephen als dem Größten fest, weil er sieben Titel hat. Aber für mich gibt es da keine Diskussion", so Higgins.

Der Engländer gewann seine erste Weltmeisterschaft 2001 und holte seine bisher letzten WM-Trophäe vor zwei Jahren. Ein Triumph vom O'Sullivan am Montag im Crucible Theatre könnte sämtliche Zweifel beseitigen.

"The Rocket" trifft ab Sonntag in Sheffield auf Judd Trump, der sich 2019 zum ersten und einzigen Mal zum Weltmeister krönte. Der 32-Jährige setzte sich im Halbfinale im Decider gegen den Waliser Mark Williams (17:16) durch. Higgins erwartet auch im Endspiel einen echten Krimi. "Ronnie wird ein schwieriges Match haben. Judd will seinen zweiten Titel", sagte der 46 Jahre alte Schotte.