Shaun Murphy gegen Ali Carter treffen am Samstagnachmittag im ersten Halbfinale aufeinander. Das ist ein Match, in dem uns wirklich alles erwarten kann. Das kann ein Feuerwerk werden, das kann sich aber auch zu einem zähen Kampf entwickeln. Oder es gibt eine Mischung aus beidem. Klar ist: In Top-Form ist Shaun Murphy der Favorit.

Er ist unter den Halbfinalisten nicht nur der einzige Triple Crown Champion und der einzige, der diesen Titel schon einmal geholt hat. Wenn er seine Offensiv-Power in die Waagschale werfen kann, dann wird es für Carter schwer, dagegenzuhalten. Dann ist Murphy sogar ein heißer Kandidat für den Titel. Wenn! Dann müsste er aber zumindest etwa so spielen wie in der ersten Runde gegen Judd Trump. Oder sogar noch besser. Mit einer so zerfahrenen Leistung wie gegen Joe Perry dagegen wird es schwer.

Carter kein Titelkandidat

Natürlich kann auch Ali Carter hohe Breaks spielen. Aber seine ersten beiden Siege im Ally Pally haben seine größte Stärke gezeigt: Er ist ein verbissener Kämpfer (und das meine ich voller Respekt). Selbst wenn es eigentlich bei ihm nicht läuft kann er sich durchbeißen.

David Gilbert mag zwar der Debütant sein, aber er hat bisher das beste Snooker beim Masters gezeigt. Sowohl Mark Allen als auch Stephen Maguire hat er keine Chance gelassen (obwohl: Wenn Maguire seine Chancen besser genutzt hätte, dann hätte das enger werden können.). Beide Male spielte der „Angry Farmer“ (so der selbstgewählte Spitzname) sehr dominant und mutig. Seine Cue-Action und sein Lochspiel suchen ihresgleichen.

Kann Gilbert dem Druck standhalten?

Entscheidend wird sein: Kann er in dieser Woche eine solche Leistung auch bringen, wenn es wirklich um alles geht? Daran ist er zuvor oft gescheitert, zum Beispiel im Finale von Berlin oder im WM-Halbfinale. Wenn die Nerven mitspielen und er in den entscheidenden Momenten auch den Killerinstinkt hat, dann ist er für mich nicht nur der Favorit im Halbfinale, sondern auch der erste Anwärter auf den Titel.

Darin ist er sicher Gilbert überlegen. Und wie ausgefuchst er ist, das hat Bingham auch nach dem sechsten Frame gezeigt, nachdem er Schwarz als Double gelocht hatte. Da bezog er dann das Publikum mit ein, animierte die Fans und pushte sich mit der Reaktion selber auf.

