John Higgins und Ronnie O‘Sullivan sorgten am Freitagabend für eine Sternstunde. Bereits im ersten Frame legte O'Sullivan mit einer rasanten 97 los. In den nächsten drei Frames sollte er aber nur noch einen Punkt holen, ohne einen wirklichen Fehler gemacht zu haben. Nach dem Ausgleich spielte Higgins mit einer 145 das neue Top-Break bei diesem Masters, das gleichzeitig auch das höchste Break ist, das Higgins jemals beim Masters gespielt hatte. Und mit einer 110 legte der Wizard of Wishaw noch einen drauf, obwohl er dieses Break ohne Pink und Schwarz spielen musste.