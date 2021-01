Sein Scoring ist nicht so auffällig wie bei anderen, sein Lochspiel nicht so spektakulär. Aber es ist effektiv. Lange Einsteiger waren für ihn allenfalls phasenweise ein Problem, und das ist normal. Vier Centuries, vor allem aber 18 weitere Breaks von mehr als 50 Punkten hat er bei 28 gewonnenen Frames gespielt. Noch Fragen?

The Masters

Vor allem seine taktische Reife ist beeindruckend. Er hat verstanden, dass es beim Snooker nicht nur darum geht, Bälle zu lochen. Er ist ein Allrounder. Das machte das Masters-Finale so reizvoll: Es bildete die gesamte Bandbreite von Snooker ab.

Das Ende des Finales ist typisch dafür: Higgins brauchte Snooker und versuchte alles. Aber Yan setzte ihn mit seinen Safeties derart unter Druck, dass der Schotte am Ende keine Chance hatte. Mir hat ein Tweet gut gefallen, den ich gestern gelesen habe (ich weiß leider nicht mehr von wem): "Yan Bingtao macht genau das mit John Higgins, was John über all die Jahre mit allen anderen gemacht hat."