Als Titelverteidiger geht erstmals Stuart Bingham ins Rennen. Vor dessen Vorjahres-Triumph war seine Masters-Bilanz eher mau. Ich bin auch skeptisch, ob er in diesem Jahr erneut die Paul Hunter Trophy gewinnen kann. Im Gegenteil. Schon in der ersten Runde wird Thepchaiya Un-Nooh ein echter Prüfstein für ihn sein. Der Thailänder ist einer von zwei Masters-Debütanten in diesem Jahr, aber unter den besonderen Umständen fällt dies nicht so groß ins Gewicht. Nur muss man halt abwarten, welcher Un-Nooh denn da am Tisch auftaucht.